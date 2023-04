A cura della Redazione

Armato nei pressi di un bar del Lungomare Cristofaro Colombo a Pozzuoli.

Gli agenti di Polizia del locale Commissariato, con il supporto militari della Stazione Carabinieri puteolana, sono intervenuti a seguito di una segnalazione della presenza di un uomo molesto armato. Lo hanno individuato e bloccato trovandolo in possesso di una pistola giocattolo, marca Bruni calibro 8, priva di tappo rosso, di un proiettile calibro 7.65 e di un coltello a serramanico della lunghezza di 15 cm. Il soggetto, poi identificato per un 38enne del posto, durante le fasi del controllo ha spintonato i tutori dell'ordine che, non senza difficoltà, lo hanno bloccato.

Inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha danneggiando una porta continuando ad avere atteggiamenti aggressivi nei confronti dei poliziotti.

L'uomo, con precedenti, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e denunciato per detenzione abusiva di armi, per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per porto di armi od oggetti atti ad offendere.