A cura della Redazione

Oltre 13 kg di droga sequestrati a Nocera Superiore, nei giorni scorsi, dai finanzieri e dai carabinieri.

I militari delle Fiamme Gialle - Compagnia di Cava de' Tirreni - già tenevano da diverso tempo sotto controllo un'auto a bordo della quale viaggiavno due persone, poi arrestate.

In un garage in uso agli indagati, è stata rinvenuta gran parte della sostanza stupefacente. Successivamente, le perquiszioni sono state estese al veicolo e alle abitazioni dei due, dove sono stati trovate ulteriori dosi pronte per essere vendute.

Complessivamente, sono stati sequestrati circa 12 kg di marijuana, 700 grammi di cocaina e altri 700 di di hashi, doverse dosi di crack ma anche 9 proiettili di vario calibro, 900 euro in contanti e la stessa auto.

Qualora immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato diverse centinaia di migliaia di euro.