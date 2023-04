A cura della Redazione

Arma e munizioni rinvenute in casa di un uomo a Casoria.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un 57enne, G. C., in via Alessandro Manzoni. Qui hanno rinvenuto e sequestrato una pistola calibro 6x35, 70 cartucce di diverso calibro e un passamontagna.

Il 57enne è stato stato arrestato per detenzione illegale di arma e relativo munizionamento.