A cura della Redazione

Un 31enne di Pozzuoli è stato arrestato dai carabinieri. I militari della locale Compagnia lo hanno fermato a bordo di un'auto in via Pisciarelli. Nel corso del controlli, i militari lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di stupefacenti, una di cocaina e 45 grammi in tutto di marijuana e 325 euro in banconote di piccolo taglio.

I carabinieri hanno poi esteso le verifiche presso l'abitazione del pusher, rinvenendo altri 277 grammi di marijuana, un panetto di hashish da 95 grammi, 2 bilancini di precisione e circa 10.500 euro.

Gli investigatori hanno poi scoperto che il 31enne effettuava le vendita di droga anche tramite i social, consegnando poi le dosi ai clienti a domicilio.