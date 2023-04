A cura della Redazione

Consegnava le dosi di droga acquistate dai clienti a domicilio. Un 38enne è stato fermato dai carabinieri a Marcianise (Caserta) mentre percorreva in auto via Trentola. Perquisendolo, i militari hanno rinvenuto in un pacchetto di sigarette, all'interno del giubbino, ma anche nel portafogli, una dose di crack, una di eroina e una di hashish.

Rinvenuto inoltre un foglio di carta dove il pusher aveva appuntato i nominativi di persone a cui consegnare la droga e i relativi contatti telefonici.

Nell'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno poi trovato, in una scatola di scarpe posizionata nell'armadio, una trentina di dosi di eroina custodita in bussolotti di plastica. Il pusher è stato quindi arrestato e tradotto ai domiciliari.