A cura della Redazione

Una parte della palazzina che un tempo ospitava le Terme della Salute a Pozzuoli e crollata investendo un pub e un'area box-auto.

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma solo danni alle strutture. Il cedimento dello stabile, fatiscente e in disuso, è avvenuto nella notte.

"Le continue scosse di terremoto, anche se di bassa intensità, danneggiano il patrimonio immobiliare della città - spiega il deputato di Alleanza Sinistra-Verdi, Francesco Emilio Borrelli -. Indebolisce soprattutto quello fatto di costruzioni non antisismiche e cioè di costruzioni in muratura tradizionale. Quindi occorrerebbe strutturare una legge speciale per Pozzuoli e i Comuni soggetti a bradisismo, sulla falsa riga del contenuto dell’ordine del giorno che ho fatto approvare in Parlamento sul superbonus con il parere positivo del governo e il voto quasi unanime della Camera. Bisogna intervenire con decisione sui Campi Flegrei - conclude Borrelli - per prevenire disastri e tragedie invece che correre ai ripari dopo".