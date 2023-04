A cura della Redazione

Tre persone sono state arrestate per rissa a Giugliano in Campania, provincia di Napoli.

Tutti uomini, di 52, 60 e 54 anni, extracomunitari africani, se le sono date di santa ragione anche a colpi di manici di scopa, nonostante fossero interventi sul posto - in via Lago Patria a Varcaturo - i carabinieri, allertati a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112.

In due - il 52enne e il 60enne - sono stati medicati dal 118, accorso sul luogo della violenta lite.

I militari, che hanno faticato non poco per sedare gli animi, indagano per accertare cosa abbia scatenato la rissa. I tre sono finiti in carcere, in attesa di giudizio.