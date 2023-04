A cura della Redazione

Choc a Caivano. La Polizia è intervenuta, a seguito di una segnalazione, in via Viggiano, nella zona industriale della città a nord di Napoli, rinvenendo in un'auto ferma il corpo senza vita di un 19enne.

Il giovane è stato trovato con un colpo d'arma da fuoco al torace. Accanto al cadavere c'era anche una pistola.

Il suicidio pare essere l'ipotesi più accrediata. Infatti, dai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, e attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza, risulterebbe che sia stato lo stesso 19enne a togliersi la vita.