A cura della Redazione

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno, a seguito di una mirata attività info investigativa nell’ambito del contrasto alle frodi alle accise, nei giorni scorsi ha individuato e sequestrato oltre 70 bombole di G.P.L. illecitamente detenute per la commercializzazione.

I finanzieri della Tenenza di Sala Consilina, durante un servizio sulle attività di distribuzione e vendita di G.P.L. in recipienti, hanno effettuato un controllo presso un negozio di ferramenta del Vallo di Diano.

All'interno sono state rinvenute, stoccate e offerte al pubblico, numerose bombole di gas che, da specifici accertamenti svolti, hanno permesso di acclarare alcune irregolarità, sia per quanto concerne la sicurezza, sia per le prescritte autorizzazioni necessarie per la detenzione del prodotto.

Inoltre, il titolare dell'attività è risultato anche sprovvisto del necessario certificato antincendio e pertanto le bombole, per una capacità di accumulo di quasi 1.100 kg, sono state sequestrate.

L’imprenditore è stato segnalato così alla Procura della Repubblica e dovrà rispondere adesso del reato di omessa denuncia di detenzione di materiale esplodente.