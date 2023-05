A cura della Redazione

La Guardia di Finanza di Caserta ha distribuito ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Napoli e di Caserta, al Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta - Raggruppamento Molise - ed alla Croce Rossa Italiana, un ingente quantitativo di carburante per autotrazione, ben 62.000 litri di gasolio, sottoposto a sequestro a marzo dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle casertane durante un’operazione mirata al contrasto del contrabbando di prodotti petroliferi.

Nell’occasione, i finanzieri erano riusciti a bloccare la commercializzazione in totale evasione d’imposta del combustibile, fermando un’autobotte con targa rumena e denunciando alla Procura della Repubblica di Napoli Nord due soggetti per violazioni alla normativa in materia di accise.

La stessa Autorità Giudiziaria, accogliendo la richiesta della Guardia di Finanza, ha autorizzato la devoluzione del carburante agli Enti proposto, i quali potranno impiegarlo gratuitamente nell’ambito delle loro attività d’istituto a favore della collettività, con notevoli risparmi economici, soprattutto in un periodo emergenziale caratterizzato da continue fluttuazioni dei prezzi sul mercato dei prodotti energetici.

Oltre ai ringraziamenti delle Istituzioni interessate, parole di apprezzamento per l’iniziativa sono state rivolte anche dal Prefetto di Caserta il quale ha sottolineato, ancora una volta, l’importanza strategica della collaborazione e dell’azione combinata fra le Istituzioni dello Stato nella tutela della sicurezza e della legalità.