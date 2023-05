A cura della Redazione

Incidente stradale, questa mattina, sulla Statale Sannitica, nel territorio della provincia di Caserta.

Un mezzo pesante, per cause da accertare, si è ribaltato finendo per posizionarsi nel mezzo della carreggiata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco delo distaccamento di Marcianise che prima hanno soccorso il conducente, affidandolo alle cure del 118, poi hanno messo in sicurezza il mezzo pesante che trasportava matasse in ferro.