Era ricercato da due anni C. D. R, 64enne di Mugnano (provincia di Napoli), condannato a 12 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione. Su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze per truffa e rapina, reati commessi tra il 1999 e il 2012.

L'uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri di Napoli Poggioreale, che sono riusciti ad arrivare a lui pedinando la moglie.

La donna era in cura presso l'ospedale cittadino. I militari hanno così iniziato un'attività di monitoraggio degli spostamenti, seguendo l'auto con la quale veniva accompagnata presso la struttura sanitaria. Quando si sono resi conto che al volante c'era un individuo che corrispondeva alla descrizione del soggetto, lo hanno fermato in corso Garibaldi. Il 64enne ha dapprima mostrato ai carabinieri un documento di riconoscimento intestato ad una persona diversa, poi, una volta condotto in caserma, ha detto la verità: era lui.

E' stato così condotto nel carcere di Poggioreale.