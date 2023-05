A cura della Redazione

Fattoria didattica senza autorizzazione rilasciata dalla Regione Campania, arrivano i carabinieri e trovano cento alunni giunti per una visita. E' accaduto nell'Agro Nocerino-Sarnese, dove i militari del Reaprto Tutela Agroalimentare di Salerno, insieme ai carabinieri di Angri, ed all'Asl - Dipartimento di prevenzione Uopc di Angri, e servizio veterinario di Sant'Egidio del Monte Albino, sono intervenuti in una azienda agricola.

Dall'ispezione è emerso che, oltre alla mancanza della documentazione necessaria per svolgere l'attività, in una serra era stata realizzata abusivamente una sala ristorante mentre nella cucina, tra l'altro in condizioni igienico-sanitarie carenti, c'erano oltre 400 kg di alimenti privi di etichettatura e dunque impossibili da tracciare.

I militari e il personale sanitario hanno sequestrato i prodotti chiudendo l'attività di ristorazione. Di lì a poco le scolaresche - provenienti dalle province di Napoli e Salerno - avrebbero dovuto consumare il pranzo, circostanza evitata in ragione della dubbia provenienza del cibo e della sua potenziale pericolosità per la salute umana.

Controlli anche al bestiame presente nella fattoria. Otto animali erano privi della marcatura auricolare e della documentazione attestante la provenienza e sono stati posti sotto sequestro.

Multa per l'azienda di 8.500 euro.