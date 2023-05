A cura della Redazione

Operazione contro il riciclaggio in materia di preziosi, denunciato un imprenditore a Salerno.

A carico dell'indagato, la Guardia di Finanza - nell'ambito di una indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha sequestrato circa 50 kg di gioielli in oro, 170 kg di argento (argenterie lavorate), 20 verghe in argento fuso e 100 orologi di lusso, per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro.

L'uomo è accusato di esercizio abusivo dell'attività di compro-oro, non risultando iscritto nell'apposito registro degli operatori del settore né avendo la licenza per poter svolgere l'attività in materia di oggetti preziosi.