In casa aveva 40 di cocaina, un arresto a Giugliano in Campania. I carabinieri delle locali Compagnia e Stazione e del Nucleo Cinofili di Sarno hanno effettuato diverse perquisizioni a Varcaturo.

In un appartamento di un uomo, F. I., già noto alle forze dell'ordine, sono stati rinvenuti in una scatola 38 grammi di "polvere bianca" suddivisa in 12 dosi, ed altri 2 grammi della stessa sostanza racchiusi in un pacchetto di sigarette, oltre ad un bilancino di precisione.

L'arrestato, che dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è in attesa di giudizio.