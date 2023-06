A cura della Redazione

Un 14enne è stato accoltellato nella serata di ieri in località Arpino, frazione di Casoria, in via Nazionale delle Puglie.

Stando a una prima ricostruzione del'accaduto, il giovane avrebbe avuto un diverbio con un gruppo di coetanei. Uno di questi avrebbe estratto il coltello colpendolo con due fendenti alla schiena.

Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale di Frattamaggiore, non è in pericolo di vita.

I carabinieri indagano per chiarire come siano andati i fatti ed individuare le persone coinvolte nella lite e soprattutto l'aggressore.