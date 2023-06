A cura della Redazione

A partire da venerdì 9 giugno, la Polizia Locale di Pomigliano d’Arco estenderà il presidio del territorio cittadino anche nelle ore serali, dalle 20 all’una di notte. E sarà così tutti i venerdì e sabato sera. Saranno 8-10 gli agenti presenti in strada. È quanto ha deciso l’Amministrazione comunale guidata dal neo sindaco Raffaele Russo, che l’altro giorno ha approvato con una delibera di Giunta il progetto “Pomigliano decoro e sicurezza”, finanziato per intero con le risorse provenienti dalle multe per le violazioni del codice della strada.

Si fa fronte così ad una delle richieste e delle necessità maggiormente avvertite dai pomiglianesi negli ultimi anni: garantire la propria sicurezza, soprattutto in strada e nelle ore serali e ancora di più nel periodo estivo in cui c’è maggior propensione a passeggiare ed a frequentare le vie cittadine.

L’estensione della presenza degli agenti della Municipale ha l’obiettivo, dunque, di garantire una maggiore percezione di sicurezza da parte della cittadinanza negli orari in cui normalmente il servizio della polizia locale cessa di funzionare in via ordinaria. Ciò avverrà anche in concomitanza di manifestazioni ed eventi di maggiore importanza, nonché di attivazione delle isole pedonali nei periodi estivi.

«Come promesso in campagna elettorale - ha sottolineato il sindaco Russo - abbiamo messo subito in campo la prima azione incisiva per potenziare il controllo del territorio nelle ore di maggior afflusso nella nostra città e rispondere in tempi rapidi alla richiesta di maggior sicurezza dei nostri cittadini. L'Amministrazione comunale si è impegnata per un territorio più sicuro e protetto per tutti». I servizi garantiti saranno mirati principalmente al controllo e alla sicurezza del territorio e soprattutto al rispetto delle norme di circolazione stradale, nonché alla prevenzione ed al contrasto dei più diffusi fenomeni di microcriminalità».