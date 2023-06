A cura della Redazione

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestra preventive, anche per equivalente, per un importo complessivo di oltre 1 milione e 700mila euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura, nei confronti di una società operante nel settore della logistica e del suo legale rappresentante.

Per gli inquirenti sarebbero stati portati in compensazione di debiti tributari, crediti d'imposta concessi a fronte dello svolgimento di "attività di ricerca e sviluppo".

L'agevolazione in questione mira ad incentivare e a stimolare l'innovazione e Ia competitività di un'impresa mediante Ia ricerca interna e/o avvalendosi di soggetti esterni.

Secondo quanta ricostruito dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno, Ia società in argomento avrebbe indebitamente utilizzato crediti inesistenti, connessi proprio ad una pseudo attività di "ricerca e sviluppo".

Per questa irregolarità, è prevista una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dei crediti portati in compensazione.

