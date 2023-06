A cura della Redazione

Rottura nella maggioranza, sciolto il Consiglio comunale di Sant'Antimo, in provincia di Napoli. Termina così, dopo appena un anno, il mandato del sindaco Massimo Buonanno, eletto nel giugno 2022 alla guida dell'Ente.

La spaccatura tra le forze che sostenevano il primo cittadino (espressione di Pd e civiche) ha determinato la mancata approvazione del bilancio 2022, sancendo di fatto la fine dell'Amministrazione.

Il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha nominato la Commissaria Gabriella D'Orso, viceprefetto, che ora si occuperà della gestione amministrativa del Comune. Arriva a Sant'Antimo anche il commissario ad acta Gianluca Orlando, Dirigente di II fascia del Ministero dell'Interno, per l'approvazione del bilancio di previsione.

"La scelta di alcuni consiglieri comunali, eletti con la maggioranza e poi, di fatto, passati all’opposizione, che hanno votato contro il rendiconto di bilancio, ha decretato la sua mancata approvazione e ha condannato la città ad un nuovo commissariamento prefettizio - scrive in un lungo post su Facebook l'ormai ex sindaco Buonanno -. La scelta incomprensibile di quattro consiglieri comunali che, senza nessuna ragione politica, ma, evidentemente, per capricci personali dettati dall’esuberanza della giovane età, ha condannato la città al commissariamento. Lasciamo un Comune con un rendiconto di bilancio positivo, con un attivo di più di 6 milioni di euro, grazie ad un’azione di risanamento dei conti che era stata avviata e che adesso è stata, purtroppo, interrotta. In questi undici mesi ho dedicato alla città tutto il mio tempo e la mia passione, per far rinascere economicamente e socialmente una comunità che non si sentiva più tale, un Comune, il nostro, che veniva da tre anni di commissariamento, in dissesto finanziario e con una carenza cronica di personale".

Poi, Buonanno conclude: "Il mio rammarico è solo quello di non aver potuto continuare quell’azione di rinnovamento e di cambiamento della città, che era stata intrapresa dall’Amministrazione e alla quale i cittadini avevano dato la loro fiducia un anno fa, ma, in ogni caso, il mio impegno politico andrà avanti".