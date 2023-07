A cura della Redazione

Tre persone - della quale non è ancora stata resa nota l'identità - sono morte in un incidente stradale verificatosi lungo la strada statale 18 Tirrena Inferiore, al chilometro 81, nel territorio comunale di Eboli, in provincia di Salerno.

Per cause in corso di accertamento l'auto ha sbandato da sola.

Sul posto - scrive l'Ansa - si sono portati il personale Anas e i Carabinieri di Eboli per la gestione della viabilità e gli accertamenti della dinamica oltre alla ditta incaricata alla pulizia del piano viabile per il ripristino della transitabilità in piena sicurezza.

Sulla statale sono stati registrati rallentamenti in entrambe le direzioni.