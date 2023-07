A cura della Redazione

I cadaveri di un uomo e di suo figlio sono stati trovati nel tardo pomeriggio nel Beneventano, entrambi con lesioni d'arma da fuoco: l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Il fatto è avvenuto a San Marco dei Cavoti, dove i corpi senza vita di un uomo di 73 anni e del figlio di 39 sono stati rinvenuti in contrada Catapano, poco distante dal cimitero comunale.

Il figlio - colpito al torace - è stato trovato riverso davanti ad un capannone, il padre - con un colpo alla testa - a terra all'interno della struttura.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire dinamica e movente.

Col trascorrere delle ore, tuttavia, si consolida l'ipotesi che si tratti di un omicidio suicidio. A sparare al figlio Alessandro, un operaio nel settore eolico, sarebbe stato il padre, Franco De Corso, un ex camionista da poco in pensione.

“La comunità è sotto choc - ha commentato il sindaco di San Marco dei Cavoti, Angelo Marino -. Parliamo di una famiglia tranquilla, di lavoratori. Il padre aveva lasciato il lavoro da poco per andare in pensione. Davvero non c'era alcun segnale che lasciasse presagire quanto accaduto”. (ANSA).