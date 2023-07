A cura della Redazione

Nascondeva la droga sotto ad un sasso in giardino, tra le ortiche. I carabinieri della Stazione di Grumo Nevano, provincia di Napoli, hanno arrestato un 44enne del posto.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva in casa oltre 90 grammi di hashish, 3 circa di marijuana, un coltello e materiale per il confezionamento delle dosi, oltre a 230 euro in contanti, ritenuto provento dell'atività di spaccio.

Tra l'altro, i militari hanno anche scoperto che era percettore del reddito di cittadinanza