A cura della Redazione

Ieri mattina, gli agenti di Polizia del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un’abitazione di via Pannella a Lacco Ameno per una segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, una donna si era introdotta nell’abitazione di un uomo dicendo di essere alla ricerca di un appartamento in locazione e, approfittando della distrazione di quest’ultimo, aveva sottratto 80 euro dal suo portafoglio per poi allontanarsi.

La vittima aveva contattato i suoi familiari che avevano intercettato la donna in strada e l’avevano fermata.

Gli agenti hanno così identificato la donna per una 29enne rumena con precedenti di polizia, trovandola in possesso degli 80 euro, e pertanto l’hanno denunciata per furto in abitazione.