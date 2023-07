A cura della Redazione

Qesta mattina, all'alba, i carabinieri della Compagnia di Marano sono intervenuti in Via Pino, al civico 6, per il rinvenimento di un cadavere all’interno di un’auto carbonizzata.

Si tratterebbe di un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Gli accertamenti sono in corso e non è chiaro se si tratti di un atto autolesionistico o un gesto doloso. I militari indagano.