A cura della Redazione

Attimi di paura a Bacoli, in provincia di Napoli, nel primo pomeriggio di sabato scorso. Poco dopo le 14:30, i Carabinieri della locale Stazione, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenuti in via Dragonara dove un uomo - si scoprirà poi essere un 32enne del posto con disturbi psichici, incensurato - armato di bastone e in escandescenza stava danneggiando l’interno di un bar.

I militari lo affrontano ma è così agitato da staccare a mani nude un cartello stradale e brandirlo per poi minacciare gli stessi.

Il 32enne a quel punto entra nella sua auto e tenta di investire i carabinieri, per poi fuggire.

Nasce un inseguimento che dura circa 6 chilometri, terminato grazie al supporto di altre tre gazzelle dell'Arma.

Il soggetto è stato infine bloccato e fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Il 32enne è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.