Controlli della Polizia sull'isola d'Ischia.

Nella notte di giovedì, gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Marina a Forio, nei pressi dell’ingresso del Porto, uno scooter con a bordo un uomo; lo stesso, oltre a manifestare difficoltà nel linguaggio, era in evidente stato di alterazione, per tale motivo, i poliziotti lo hanno sottoposto alla prova dell’etilometro constatando un tasso alcolemico pari a 1,03. Il 48enne è stato così denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

A Casamicciola Terme, invece, un altro soggetto è stato denunciato dalla Polizia di Stato durante i festeggiamenti del Santo patrono. Nella giornata di ieri, gli agenti hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ischia dove hanno identificato 93 persone e controllato 19 veicoli.

Ancora, nella notte appena trascorsa, in occasione dei festeggiamenti della Santa patrona a Casamicciola Terme, gli operatori, in piazza Marina, hanno controllato un ragazzo che, alla guida di un’utilitaria, aveva omesso di dare precedenza ad alcuni pedoni inveendo nei loro confronti sporgendosi dal finestrino dell’auto. Durante le fasi dell’identificazione il giovane, 24enne napoletano, ha inveito e minacciato anche i poliziotti, ed è stato denunciato per oltraggio e violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale.