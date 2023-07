A cura della Redazione

Intorno alle 12,30 di oggi, domenica 23 luglio, i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti, in supporto vigili del fuoco, per un vasto incendio di rifiuti nei pressi del campo rom di via Carrafiello. Lo spegnimento è in corso, per ora nessuna criticità.