A cura della Redazione

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte interessando un capannone e diversi veicoli di una ditta di logistica e trasporti.

Le fiamme sono divampate a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, in via Piave.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Salerno e Avellino che hanno provveduto a spegnere il rogo e ad effettuare le operazioni di bonifica dell'area. Distrutti alcuni tir in sosta nel piazzale e numerosi bancali in legno. Non ci sono state fortunatamente persone coinvolte.

Indagini in corso per chiarire se la causa sia stata accidentale o dolosa.