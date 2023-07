A cura della Redazione

Furto in banca, arrestato dalla Polizia. La Squadra Mobile di Salerno ha eseguito una misura di custodia cauetlare in carcere nei confronti di G. A., 53 anni, della provincia di Napoli, indagato per furto pluriaggravato compiuto tra il 23 e il 25 luglio 2021 ai danni della Banca di Credito Cooperativo - Campania Centro, filiale di Salerno. L'uomo avrebbe agito con altri complici allo stato ancora ignoti.

Fra i beni asportati vi erano numerosi oggetti preziosi ex voto di valore inestimabile custoditi nella cassetta di sicurezza della parocchia Santa Maria delle Grazie di Siano (Salerno).

"Ai fini dell'individuazione del presunto autore del reato - fa sapere la Polizia di Stato in una nota -, decisive sono state le indagini tradizionali di Polizia Giudiziaria svolte dalla locale squadra Mobile e le attività scientifiche eseguite dal Servizio di Polizia Scientifica presso il Ministero dell'Interno e le acquisizioni delle tracce biologiche presenti nella Banca Dati Nazionale del DNA".