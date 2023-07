A cura della Redazione

Tentativo di furto a Casalnuovo, in provincia di Napoli. I carabinieri della locale Tenenza sono intervenuti all'alba in via Benevento, dove poco prima ignoti avevano forzato la serranda di ingresso di un centro socmmesse.

Da una ricostruzione, pare che i malviventi non abbiano però asportato nulla e siano fuggiti dalla porta posteriore.

Sono in corso le indagini per identificare i responsabili.