Due giovani arrestati a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dalla Polizia.

Gli agenti del locale Commissariato sono intervenuti a seguito di una segnalazione in via Tripergola. Qui, i due stavano tentatndo di rubare uno scooter, armeggiando sul veicolo parcheggiato. Alla vista dei poliziotti sono fuggiti con un altro motoveicolo in loro uso.

Raggiunti e bloccati, sono stati trovati in possesso di diversi arnesi atti allo scasso. Uno di loro, inoltre, aveva un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 30 centimetri.

I due puteolani, di 19 e 20 anni, quest’ultimo con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato. Il più giovane è stato inoltre denunciato per porto abusivo di armi.