A cura della Redazione

Due auto in fiamme a Solofra, in provincia di Avellino. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella notte in via Sant'Andrea dove le vetture sono andate a fuoco. L'incendio ha danneggiato anche una terza auto parcheggiata nelle vicinanze.

Danni si sono registrati alla facciata di un'abitazione limitrofa ma nessuna conseguenza per i residenti, oltre al tanto spavento.

Poco dopo, un'altra squadra della sede centrale, è intervenuta invece a Monteforte Irpino, in via Nazionale, di nuovo per un'autovettura incendiata. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato riscontrato il danneggiamento di un altro veicolo parcheggiata nei pressi e di un contatore del gas.