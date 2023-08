A cura della Redazione

Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia, ha disposto la sospensione per 15 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nei confronti di un locale di Casamicciola Terme.

La notte dello scorso 8 luglio, i militari erano intervenuti presso il locale a seguito della segnalazione di una rissa in atto tra alcuni avventori. Giunti sul posto, avevano identificato 7 giovani, 6 dei quali minorenni, ed accertato, grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, che gli stessi, poco prima, avevano preso parte ad una rissa, scoppiata per futili motivi, all’interno del locale e proseguita all'esterno dello stesso, riportando diverse ferite per essersi colpiti, tra l'altro, con cocci di bottiglie.

In quell’occasione i carabinieri avevano denunciato i sette ragazzi per rissa e lesioni personali aggravate.

Inoltre, tra aprile del 2022 e aprile del 2023, sia all’interno che all’esterno del locale, sono stati registrati episodi di aggressioni, liti, disturbo della quiete pubblica e disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, mentre a maggio del 2023 il titolare era stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento poiché i militari della Stazione Carabinieri di Casamicciola Terme avevano accertato la presenza di clienti in sovrannumero rispetto alla capienza massima prevista.