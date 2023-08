A cura della Redazione

Sei ex funzionari ed amministratori del Comune di Caivano sono stati condannati dalla Corte dei Conti della Campania per danno erariale nei confronti dell'Ente comunale, a seguito di notizia di danno formalizzata nel 2017 dall’allora Tenenza Carabinieri di Caivano, oggi elevata a Comando Compagnia.

L’accusa nei loro confronti è legata alla mancata riscossione dei canoni e delle indennità di occupazione per gli immobili a destinazione abitativa (422 su 750) per gli anni 2004/2009, e per 34 locali locali ad uso commerciale per gli anni 2009/2013 del complesso immobiliare comunale “Parco Verde”.

Dall’istruttoria emergeva la che I condannati erano a conoscenza delle criticità legate alla perdurante morosità/occupazione illegittima delle unità immobiliari, purtuttavia non avrebbero attivato le procedure legali necessarie al recupero delle morosità. Le condotte omissive portavano poi allo scioglimento del Consiglio comunale per il condizionamento dell’amministrazione a pressanti ingerenze della criminalità organizzata.

Ora la Corte dei Conti partenopea si è pronunciata calcolando un danno erariale per un milione di euro che i condannati saranno chiamati a corrispondere a favore del Comune di Caivano, oggetto proprio in questi giorni di un nuovo decreto di scioglimento.