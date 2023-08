A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della Stazione di Brusciano sono intervenuti in un vivaio, lungo la SP275,a Maroglianella, in località Ponte dei Cani.

Un 49enne dipendente di una ditta esterna, impegnato nella copertura di una delle serre, è caduto da una scala da un’altezza di circa 4 metri. E’ stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola e poi al San Giovanni Bosco.

È in attesa di intervento per una frattura vertebrale. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.