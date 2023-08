A cura della Redazione

Due denunce per furto ai danni di un turista a Ischia.

Gli agenti del Commissariato di Polizia isolano sono giunti in via Seminario a Ischia a seguito di una segnalazione. I poliziotti, qui, sono stati avvicinati dagli agenti della Polizia Locale che, poco prima, erano intervenuti per un furto di un portafogli, avvenuto su un autobus di linea, perpetrato da due uomini ai danni di un turista tedesco.

I malviventi sono stati prontamente rintracciati in via Luigi Mazzella e trovati in possesso del denaro sottratto alla vittima.

Un 43enne e un 70enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia anche specifici, sono stati denunciati per furto con destrezza; inoltre, a loro è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nei Comuni dell’isola di Ischia. Infine, il denaro è stato riconsegnato alla vittima.