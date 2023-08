A cura della Redazione

I carabinieri della compagnia di Casoria sono intervenuti questa mattina in via Giovanni Serrao, presso l’azienda EcoCart.

In fiamme alcune balle di carta, nel piazzale antistante. Non ci sono feriti e le fiamme sono state domate dai vvff.

L’attività è ancora in corso. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento.