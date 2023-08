A cura della Redazione

I carabinieri sono intervenuti nella notte a via Madonnelle a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, per un’auto in fiamme.

Il veicolo, una Fiat Bravo, è risultato senza assicurazione. L'incendio, poi domato, aveva provocato la rottura dei vetri di due finestre dell'appartamento del piano rialzato ubicato al civico 7.

Sono in corso le indagini per verificare la natura del rogo.