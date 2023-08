A cura della Redazione

Autoarticolato in fiamme sulla SS 7 Ofantina. L'incendio si è sviluppato intorno alle 7 del 21 agosto, nel territorio di Conza della Campania, in provincia di Avellino, all'altezza del km 20,100.

Il mezzo trasportava cassoni vuoti per i pomodori. L'autista durante la marcia, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal semirimorchio, ha fatto appena in tempo a sganciare la motrice e mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e Lioni, supportate da un'autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, che hanno poi estinto le fiamme.