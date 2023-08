A cura della Redazione

Nei giorni scorsi, i carabinieri hanno scoperto e sequetsrato una bisca clandestina attiva in via Francesco Lugnano a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Il blitz dei militari della locale Compagnia è scattato all'alba.

Il locale era protetto da più porte blindate e da anticamere che, in caso di arrivo delle forze dell’ordine, avrebbero consentito ai presenti di nascondere il denaro e le puntate di gioco. La tempestività d’intervento dei carabinieri però non ha dato scampo al gestore della bisca, un 62enne di Caserta, ed ai 19 presenti, provenienti dalle province di Napoli e Caserta, i quali sono stati subito bloccati ed identificati.

Nel corso della perquisizione sono stati recuperati denaro contante, assegni e un orologio di pregio per un valore di oltre 45.000 euro. Parte delle banconote da destinare alle puntate sul tavolo da gioco erano state nascoste in barattoli di vernice, in borselli e nella parte posteriore di alcuni mobili.

Le 20 persone identificate sono state denunciate in stato di libertà e dovranno rispondere di esercizio di giochi d’azzardo e partecipazione agli stessi.