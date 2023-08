A cura della Redazione

Trasportava rifiuti speciali non pericolosi su un veicolo con targa rubata, denunciato dai carabinieri. E' accaduto a Marzano di Nola, in provincia di Avellino, dove i militari della Forestale, nel corso di un servizio di perlustrazione sul territorio, hanno deciso di controllare il mezzo. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale Stazione che, visionando i documenti del veicolo, hanno scoperto che la targa, polacca, era stata oggetto du furto in un Comune della provincia di Napoli.

Inoltre, il numero del telaio era stato alterato ed i documenti di circolazione, falsi, associati ad un altro veicolo.

Nei guai finisce così un 31enne rumeno residente nel Napoletano. L'autocarro, con l'intero carico di rifiuti, la targa e la carta di circolazione sono stati sequestrati. L'uomo deve rispondere di ricettazione e falsità in scrittura privata.