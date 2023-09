A cura della Redazione

Auto a fuoco a Bacoli, in provincia di Napoli.

Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti in via Dumas per l’incendio di una vettura.

Il veicolo, una Nissan Juke in uso ad un incensurato del posto, è stato completamento distruttobdalle fiamme.

Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice evento. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco di Pozzuoli.