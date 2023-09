A cura della Redazione

Lite in un bar a Casoria, in provincia di Napoli, stacca un pezzo d'orecchio ad un uomo.

Un 37enne di Casavatore è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Casoria e sottoposto ai domiciliari. E' accusato del reato di "deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso".

L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, fu avviata a seguito di un'aggressione avvenuta il 17 maggio scorso nei pressi di un esercizio commerciale di via Rossini. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile intervennero, in quella circostanza, dopo una segnalazione al 112 che riferiva di un soggetto, coinvolto in un litigio con una persona non identificata nell'immediato, che aveva subito una lesione permamente all'orecchio.

Attraverso le investigazioni, i carabinieri sono risaliti all'autore di quel gesto alla Mike Tyson, il tutto scatrurito da futili motivi. E' emerso che il 37enne era intervenuto in una discussione tra un amico e la vittima, scagliandosi contro di essa e provocandole, con un morso, "l'avulsione parziale cutaneo-cartilaginosa dell'elice dell'orecchio destro".