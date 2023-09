A cura della Redazione

Grave incidente stradale ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli.

I carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Circumvallazione Esterna di Napoli (altezza svincolo tangenziale direzione Cittadella).

Un 50enne, stando a una prima ricostruzione, ha perso il controllo del suo scooter ed è finito contro il guardrail. L’uomo è stato portato all’Ospedale del Mare in codice rosso. E’ in pericolo di vita, ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.