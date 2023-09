A cura della Redazione

Sicurezza, nuovi agenti di Polizia in servizio presso il Commissariato di Afrgola, in provincia di Napoli. A seguito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi lo scorso 31 agosto presso l’Istituto Statale “F.Morano” di Caivano, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e del Capo della Polizia, Vittorio Pisani, è stato deciso di implementare l'organico per assicurare un maggior ed effeciente presidio del territorio, in particolare nell'area al confine con Caivano.

Sono 21 i nuovi poliziotti che affiancheranno i colleghi nelle quotidiane azioni di contrasto all'illegalità e di controllo della zona.

In tal modo - fanno sapere dalla questura di Napoli - verrà assciurato un presidio fisso con una Volante che sarà presente h24 all’interno del “Parco Verde” di Caivano.