A cura della Redazione

Truffa ad una anziana nell'Avellinese, arrestati due giovani della provincia di Napoli. Gli agenti della Squadra Mobile di Avellino hanno fermato un 18enne di Villaricca ed un 22enne di Pozzuoli, indagati anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due, giunti nel comune di Monteforte Irpino a bordo di un’auto Fiat 500, spacciandosi con abilità ed astuzia per sedicenti avvocati, usando il sotterfugio del falso incidente, erano riusciti a carpire la buona fede di un’anziana signora alla quale veniva riferito che la figlia, a seguito di un sinistro, avrebbe dovuto corrispondere un’ingente somma di denaro per evitare ulteriori complicazioni legali.

Nella circostanza, la donna, attingendo alle risorse in disponibilità, consegnava la somma di 4.030 euro ai due pseudo legali che con “estrema cortesia” fornivano tutte le assicurazioni in merito alla conclusione positiva della vicenda. I malfattori avrebbero messo a segno il colpo se non fosse stato per il fatto che all’uscita dello stabile, ad attenderli hanno trovato gli agenti della Mobile pronti a bloccarli sull’auto sulla quale erano già saliti a bordo.

Dopo essere stati identificati, i poliziotti hanno proceduto ad effettuare una perquisizione all’interno del veicolo, rinvenendo un bilancino di precisione, 4 telefoni cellulari, alcuni grammi di marijuana nonché la somma di denaro sottratta alla donna.

Condotti in Questura ed espletati gli accertamenti di rito, sono stati associati presso la casa Circondariale "Antimo Graziano" di Avellino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La somma di denaro è stata restituita alla vittima, che ancora frastornata ed incredula di quanto accadutole ha ringraziato ed elogiato la professionalità degli operatori di Polizia.