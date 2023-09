A cura della Redazione

Rapina ad un supermercato a Pozzuoli, due arresti eseguiti dai carabinieri. In manette finiscono G. D. F., 28 anni, e G. D. R. C., 20 anni. Si tratta di due dei componenti della banda che nel luglio scorso mise in atto la rapina presso un'attività commerciale di via Campana. Un terzo elemento, F. P. C., era stato già arrestato dai militari dell'Arma.

L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso, attraverso una puntuale e minuziosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, di ricostruire il percorso effettuato dagli autori del delitto prima e successivamente alla sua commissione.

Sono stati infatti raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto dal 28enne si sia mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da “apripista” per l'esecuzione della rapina.