A cura della Redazione

Tragico incidente stradale ieri sera a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Un 15enne, in sella ad una moto 350cc con una coetanea, è finito contro un’auto sequestrata, guidata da un 39enne con patente revocata. E’ accaduto in Viale dei Pini Nord.

La 15enne, passeggera della moto, è morta sul colpo. Gli altri due coinvolti hanno riportato lievi lesioni.

La salma della giovane donna sarà sottoposta ad autopsia, mentre i veicoli sono stati sequestrati.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri di Varcaturo, intervenuti sul posto, per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Intanto, sia il 15enne alla guida dello scooter che il conducente del veicolo sono stati denunciati per omicidio stradale.

(notizia aggiornata)