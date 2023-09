A cura della Redazione

Dodici lavoratori "in nero" scoperti dalla Guardia di Finanza in una azienda del comparto agro-alimentare della provincia di Avellino. Tutti erano senza contratto.

"L’efficacia dell’azione ispettiva è stata testimoniata dall’immediata regolarizzazione delle posizioni lavorative in questione", si legge in una nota del Comando provinciale delle Fiamme Gialle del capoluogo irpino.

Per il datore di lavoro è scattata la sanzione amministrativa, che va da 21.600 a 129.600 euro.

"L’operazione di servizio in argomento si inscrive nella complessiva intensificazione delle attività di controllo economico del territorio che vedono i Reparti del Comando Provinciale di Avellino, agli ordini del Colonnello Salvatore Minale, quotidianamente impegnati nell’assolvimento delle molteplici mission istituzionali e che, per l’anno in corso, hanno già permesso di sanzionare ulteriori 20 datori di lavoro per aver impiegato complessivamente 54 lavoratori in nero e/o irregolari", conclude il comunicato della GdF.