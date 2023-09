A cura della Redazione

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Casoria e i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Padre Ludovico da Casoria 46 per l’esplosione di una bombola di gas in un’abitazione.

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione sarebbe conseguenza di una fuga di gas. Nell’abitazione un 53enne originario del Burkina Faso, travolto dall’esplosione. È stato portato al Cardarelli in codice rosso per gravi ustioni.

L’appartamento è stato sequestrato e ritenuto inagibile, così come l’intera verticale della palazzina.

Sono in corso indagini da parte dei militari dell’Arma. Sono stati temporaneamente sgomberati 4 nuclei familiari (in totale 6 persone) in quanto gli appartamenti sulla verticale di quello interessato dall’esplosione sono stati dichiarati momentaneamente inagibili, in attesa di sopralluogo sulla staticità dell’immobile.